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Грузия может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, - СМИ

Фото: Грузия может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз (flickr.by/JRope)
Автор: Наталья Кава

Европейская комиссия склоняется к принятию решения о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Эхо Кавказа.

По данным источников, рекомендацию по предоставлению Грузии статуса кандидата могут принять только в том случае, если в ближайшие месяцы Тбилиси не предпримет очередных шагов по удалению страны от Евросоюза.

Предварительно уже в октябре Еврокомиссия даст рекомендацию начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Таким образом, в процессе евроинтеграции Тбилиси все еще будет отставать от Киева и Кишинева.

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что до опубликования отчетов в октябре остается достаточно продолжительное время. И в случае, если Еврокомиссия выступит с положительной рекомендацией по предоставлению Тбилиси статуса – это не будет окончательное решение. Его нужно будет принять 27 странам-членам объединения. Возможно, это произойдет в декабре текущего года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в начале марта в Грузии несколько дней подряд продолжались протесты против закона об "иноагентах" , сопровождавшихся столкновениями с полицией.

После длительных митингов правящая партия "Грузинская мечта" все же отклонила скандальный законопроект об "иноагентах" в парламенте.

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