Грузія може отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу, - ЗМІ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ехо Кавказу.

За даними джерел, рекомендацію щодо надання Грузії статусу кандидата можуть прийняти тільки у тому випадку, якщо у найближчі місяці Тбілісі не зробить чергових кроків для віддалення країни від Євросоюзу.

Попередньо, вже у жовтні Єврокомісія надасть рекомендацію розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Таким чином, у процесі євроінтеграції Тбілісі все ще відставатиме від Києва та Кишинева.

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що до опублікування звітів у жовтні залишається досить тривалий час. І у випадку, якщо Єврокомісія виступить з позитивною рекомендацією щодо надання Тбілісі статусу - це не буде остаточне рішення. Його потрібно буде ухвалити 27 країнам-членам об'єднання. Можливо це відбудеться у грудні поточного року.