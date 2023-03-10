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Правящая партия Грузии отклонила скандальный законопроект об иноагентах в парламенте

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Грузия, Пятница 10 марта 2023 10:25
Правящая партия Грузии отклонила скандальный законопроект об иноагентах в парламенте Фото: в Грузии отклонили закон об иноагентах  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась голосовать за скандальный законопроект об иностранных агентах во втором чтении. Таким образом, проект отклонен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости Грузии.

Во время голосования во втором чтении 35 проголосовали против, 58 воздержались, а один депутат поддержал закон.

Законопроект был принят в перовом чтении 7 марта и стал причиной народного возмущения и массовых протестов в Тбилиси.

Во втором чтении проект планировалось вынести на голосование 9 марта - но планы были отменены на фоне массовых протестов и столкновений участников акций с полицией в центре Тбилиси.

Представители грузинской оппозиции, многие НПО и журналисты считают, что власти Грузии хотели перенять российский опыт борьбы с "иноагентами" и создать в стране репрессивный механизм.

В Брюсселе предупредили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.

Накануне правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что из парламента законопроект об иностранных агентах. При этом в "Грузинской мечте" хотят по мере того, как спадет эмоциональный фон, лучше объяснять общественности, для чего был принят законопроект "и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране".

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