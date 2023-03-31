Грузия может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, - СМИ

По данным источников, рекомендацию по предоставлению Грузии статуса кандидата могут принять только в том случае, если в ближайшие месяцы Тбилиси не предпримет очередных шагов по удалению страны от Евросоюза.

Предварительно уже в октябре Еврокомиссия даст рекомендацию начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Таким образом, в процессе евроинтеграции Тбилиси все еще будет отставать от Киева и Кишинева.

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что до опубликования отчетов в октябре остается достаточно продолжительное время. И в случае, если Еврокомиссия выступит с положительной рекомендацией по предоставлению Тбилиси статуса – это не будет окончательное решение. Его нужно будет принять 27 странам-членам объединения. Возможно, это произойдет в декабре текущего года.