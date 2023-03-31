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Грузія може отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу, - ЗМІ

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Грузія, П'ятниця 31 березня 2023 17:47
Грузія може отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу, - ЗМІ Фото: Грузія може отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу (flickr.by/JRope)
Автор: Наталія Кава

Європейська комісія схиляється до прийняття рішення щодо надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ехо Кавказу.

За даними джерел, рекомендацію щодо надання Грузії статусу кандидата можуть прийняти тільки у тому випадку, якщо у найближчі місяці Тбілісі не зробить чергових кроків для віддалення країни від Євросоюзу.

Попередньо, вже у жовтні Єврокомісія надасть рекомендацію розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Таким чином, у процесі євроінтеграції Тбілісі все ще відставатиме від Києва та Кишинева.

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що до опублікування звітів у жовтні залишається досить тривалий час. І у випадку, якщо Єврокомісія виступить з позитивною рекомендацією щодо надання Тбілісі статусу - це не буде остаточне рішення. Його потрібно буде ухвалити 27 країнам-членам об'єднання. Можливо це відбудеться у грудні поточного року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку березня в Грузії кілька днів поспіль тривали протести проти закону про "іноагентів", які супроводжувалися сутичками з поліцією.

Після тривалих мітингів правляча партія "Грузинська мрія" все ж таки відхилила скандальний законопроект про "іноагентів" у парламенті.

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