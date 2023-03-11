Грузия не должна стать площадкой для обхода санкций против РФ, - Белый дом

Грузия не должна стать площадкой, которую Россия будет использоваться для обхода введенных против нее санкций.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе беседы с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Они обсудили необходимость обеспечения того, чтобы Россия продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных США и коалицией из более чем 30 союзников и партнеров", - говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что в ходе переговоров Салливан подчеркнул необходимость того, чтобы Грузия не стала площадкой для обхода санкций против РФ.
Стороны также обсудили протесты в Грузии. Администрация Джо Байдена приветствовала отзыв законопроекта об иноагентах. Президент Грузии выступала против документа и обещала наложить на него вето.
Ранее мы писали, что в США приветствуют решение правящей партии Грузии отозвать законопроект об "агентах иностранного влияния", вызвавший массовые протесты.
Напомним, что несколько дней назад в Грузии начались масштабные протесты на фоне принятия в первом чтении законопроекта об "иноагентах". Эти акции сопровождались столкновениями с полицией.
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