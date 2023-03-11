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Грузія не має стати майданчиком для обходу санкцій проти РФ, - Білий дім

Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Грузія не має стати майданчиком, який Росія використовуватиметься для обходу введених проти неї санкцій.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час бесіди з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Вони обговорили необхідність забезпечення того, щоб Росія продовжувала відчувати повну економічну ціну санкцій, заходів експортного контролю та інших економічних обмежень, запроваджених США та коаліцією з більш ніж 30 союзників та партнерів", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Зазначається, що під час переговорів Салліван наголосив на необхідності того, щоб Грузія не стала майданчиком для обходу санкцій проти РФ.

Сторони також обговорили протести у Грузії. Адміністрація Джо Байдена вітала відкликання законопроекту про іноагентів. Президент Грузії виступала проти документа та обіцяла накласти на нього вето.

Раніше ми писали, що в США вітають рішення правлячої партії Грузії відкликати законопроект про "агентів іноземного впливу", який спричинив масові протести.

Нагадаємо, що кілька днів тому в Грузії почалися масштабні протести на тлі ухвалення в першому читанні законопроекту про "іноагенти". Ці акції супроводжувалися сутичками з поліцією.

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