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Грузия две недели не впускала украинцев, которых оккупанты вывезли из Херсона, - СМИ

Фото: Грузия две недели не впускала украинцев, которых оккупанты вывезли из Херсона (facebook.com/newsgeorgia)
Автор: Иван Носальский

В Грузию впустили семерых украинцев, которых российские оккупанты еще в прошлом году силой вывезли из Херсона. Им отказывали в пересечении границы полмесяца.

Как сообщает РБК-Украина, об этом BBC рассказали в организации Volunteers Tbilisi.

"Вчера в районе полуночи они прибыли на автовокзал в Тбилиси. Сейчас они уже занимаются документами для того, чтобы вернуться в Украину", - рассказала представитель организации Екатерина Голубева.

По информации издания, украинцы - бывшие заключенные. Они были вынуждены 14 дней жить на территории КПП на грузинско-российской границе. 

Оккупанты еще в 2022 году решили насильно вывезти мужчин из колоний Херсона во время бегства из города. После этого их поместили в российские колонии.

Как уточняют журналисты, первый раз граждане Украины попытались пересечь российско-грузинскую границу 11 октября, но их не пропустили в Грузию. Это объяснили тем, что сначала необходимо получить ответ украинской стороны. В результате им приходилось жить практически в коридоре и спать на полу.

Депортация украинцев в Россию

Напомним, российские оккупанты уже неоднократно насильно вывозили граждан Украины в РФ. В частности, это касается и детей. 

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, сейчас подтверждена депортация более 20 тысяч детей, но реальная цифра больше. 

 

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