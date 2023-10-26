Грузія два тижні не впускала українців, яких окупанти вивезли з Херсона, - ЗМІ

"Вчора в районі опівночі вони прибули на автовокзал у Тбілісі. Наразі вони вже займаються документами для того, щоб повернутися до України", - розповіла представник організації Катерина Голубєва.

За інформацією видання, українці - колишні в'язні. Вони були змушені 14 днів жити на території КПП на грузинсько-російському кордоні.

Окупанти ще у 2022 році вирішили насильно вивезти чоловіків з колоній Херсона під час втечі з міста. Після цього їх помістили до російських колоній.

Як уточнюють журналісти, вперше громадяни України спробували перетнути російсько-грузинський кордон 11 жовтня, але їх не пропустили до Грузії. Це пояснили тим, що спочатку потрібно отримати відповідь української сторони. В результаті їм доводилося жити практично у коридорі та спати на підлозі.

Депортація українців до Росії

Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово насильно вивозили громадян України до РФ. Зокрема це стосується і дітей.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, зараз підтверджено депортацію понад 20 тисяч дітей, але реальна цифра більша.