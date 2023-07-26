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В Грузинском легионе рассказали о сильных и слабых сторонах армии РФ

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Украина, Среда 26 июля 2023 13:15
В Грузинском легионе рассказали о сильных и слабых сторонах армии РФ Фото: в Грузинском легионе рассказали о сильных и слабых сторонах армии РФ (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Российская армия не эволюционирует и не способна воевать ни с одной цивилизованной армией, а только с гражданскими. Но недооценивать оккупантов нельзя.

Такое мнение интервью РБК-Украина высказал глава Грузинского легиона Мамука Мамулашвили.

"Российская армия не эволюционирует, в первую очередь. С профессиональной точки зрения они не развиваются, хотя вооружение, которое создавалось на протяжении 70 лет в Советском союзе, оно все еще присутствует. Они его используют против Украины, использовали против Грузии", - считает он.

Кроме того, по мнению Мамулашвили, Россия не способна воевать ни с одной цивилизованной армией, она всегда воевала с гражданским населением.

"Она запугивала, насиловала, пытала, убивала. Вот это в стиле российской армии. Были профессионалы в российской армии, но в первые три месяца войны их не стало. Сейчас мы имеем дело с количеством", - говорит он.

В то же время, пор словам главы Грузинского легиона, недооценивать противника ни в коем случае нельзя.

"Хотя как профессиональный военный, я могу сказать, что по уровню украинская армия во много превосходит российскую. И мы получили такую войну - качество против количества. Россия всегда превосходила количеством и варварством на войне. Чем отличалась Россия всегда - это запугивание мирного населения и террористические акты, как и раньше, просто сегодня они это делают с помощью баллистики", - отмечает Мамулашвили.

Напомним, российская армия применила баллистические ракеты при обстреле Киева, использовав комплекс С-400 в январе 2023 года. Подробнее о том, какие ракеты баллистического типа использует противник и есть ли способы защититься, - читайте в материале РБК-Украина.

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