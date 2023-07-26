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У Грузинському легіоні розповіли про сильні та слабкі сторони армії РФ

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Україна, Середа 26 липня 2023 13:15
У Грузинському легіоні розповіли про сильні та слабкі сторони армії РФ Фото: у Грузинському легіоні розповіли про сильні та слабкі сторони армії РФ (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Російська армія не еволюціонує і не здатна воювати з жодною цивілізованою армією, а лише з цивільними. Але недооцінювати окупантів не можна.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі.

"Російська армія не еволюціонує, насамперед. З професійної точки зору вони не розвиваються, хоча озброєння, яке створювалося протягом 70 років у Радянському союзі, воно все ще є. Вони його використовують проти України, використовували проти Грузії", - вважає він. .

Крім того, на думку Мамулашвілі, Росія не здатна воювати з жодною цивілізованою армією, вона завжди воювала з цивільним населенням.

"Вона залякувала, ґвалтувала, катувала, вбивала. Ось це в стилі російської армії. Були професіонали в російській армії, але в перші три місяці війни їх не стало. Зараз ми маємо справу з кількістю", - каже він.

Водночас за словами глави Грузинського легіону, недооцінювати противника в жодному разі не можна.

"Хоч як професійний військовий, я можу сказати, що за рівнем українська армія значно перевершує російську. І ми отримали таку війну - якість проти кількості. Росія завжди перевершувала кількістю і варварством на війні. Чим відрізнялася Росія завжди - це залякування мирного населення і терористичні акти, як і раніше, просто сьогодні вони це роблять за допомогою балістики", - зазначає Мамулашвілі.

Нагадаємо, російська армія застосувала балістичні ракети під час обстрілу Києва, використавши комплекс С-400 у січні 2023 року. Докладніше про те, які ракети балістичного типу використовує супротивник і чи є способи захиститись, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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