Президент Грузии поддержала демонстрантов и пообещала ветировать скандальный закон

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала массовые протесты в Тбилиси против законопроекта об "иноагентах". Она заверила, что наложит вето на инициативу.

Я обращаюсь к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как и много раз стоял. Я стою здесь, в Нью-Йорке, а позади меня Статуя Свободы. Свобода — это символ, за который всегда боролась Грузия… Я рядом с вами. Сегодня вы представляете свободную Грузию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы грузинского государства.

"Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию", - подчеркнула президент.

По ее словам, такой закон был никому не нужен. Он продиктован Москвой и должен быть отменен в любой форме.

"Я с первого дня сказал, что наложу вето, и я буду накладывать вето", - подчеркнула она.