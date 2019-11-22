Грузинські демонстранти намагалися закрити урядові будівлі

Фото: протести в Грузії (newsgeorgia.ge)

Мітингувальники намагалися встановити замки на входах до кількох будівель

Демонстранти, що вимагають дострокових парламентських виборів в Грузії, намагалися закрити державні будівлі навісними замками і ланцюгами в столиці та інших містах по всій країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, десятки демонстрантів намагалися встановити замки на входах в кілька будівель столиці. Двоє учасників протесту були затримані поліцією біля будівлі Служби державної безпеки в Тбілісі.

Протести також мали місце в містах Мцхета, Зугдіді, Поті, Телаві і Озургеті, протестуючі ставили замки на ворота місцевих муніципалітетів та інших державних установ.

"Ми не дамо чиновникам можливість працювати", - заявив один з демонстрантів.

Нагадаємо, протести в Грузії почалися минулого тижня після того, як парламент не зміг схвалити заплановану виборчу реформу. Активісти вимагають переходу до повністю пропорційної представництву від системи, яка включає одномандатні округи, які, за їхніми словами, зміцнюють кандидатів від правлячої партії.

Також повідомлялося, що 21 листопада в Тбілісі відбулися зіткнення між демонстрантами і поліцією поблизу будівлі грузинського уряду. Протестувальники намагалися повісити замок на вхід в адміністрацію. Мобілізована поліція не давала їм такої можливості, в результаті чого відбулися зіткнення.

Раніше грузинський суд виніс вироки 12 затриманим у Тбілісі активістам. Десять чоловік відправили в ізолятор тимчасового утримання.