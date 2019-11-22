У Грузії затримали учасників протесту під урядовою будівлею

Фото: сутички на демонстраціях у Грузії (interpressnews.ge)

Серед затриманих син лідера Лейбористської партії

У Грузії поліція затримала учасників акції протесту під будівлею Служби державної безпеки у Тбілісі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

Як повідомляється, грузинські правоохоронці затримали 6 учасників акції протесту під урядової будівлею. Демонстранти декілька разів намагалися заблокувати вхід до будівлі. Після невдалих спроб протестувальники вийшли на проспект Важа Пшавела, де відбулися сутички з поліцією.

За словами представника грузинського Міністерства внутрішніх справ Георгія Гаделія, всі демонстранти були затримані в адміністративному поряду, за звинуваченням в опорі поліції. Серед затриманих син лідера Лейбористської партії Бека Нателашвілі.

Зараз протистояння між демонстрантами та поліцією продовжується. Організатори акції намагаються завадити правоохоронцям вивезти затриманих протестувальників.

Нагадаємо, 21 листопада у Тбілісі сталися сутички між демонстрантами та поліцією поблизу будівлі грузинсього уряду. Протестувальники намагалися повісити замок на вхід в адміністрацію. Мобілізована поліція не давала їм такої можливості, у результаті чого відбулися сутички.