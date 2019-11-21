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Грузинський суд виніс вироки 12 затриманим в Тбілісі активістам

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 04:07
Грузинський суд виніс вироки 12 затриманим в Тбілісі активістам
Фото: протести у Грузії (newsgeorgia.ge)

Десять чоловік відправили в ізолятор тимчасового утримання

В Тбіліському міському суді вночі 21 листопада винесли вирок 12 активістам опозиції, затриманих під час розгону акції протесту біля парламенту Грузії. Про це передає РБК-Україна з посиланням на News Tbilisi.

Повідомляється, що до адміністративного ув'язнення засудили десятьох осіб, у тому числі - вісьмох громадських активістів та двох представників опозиційної партії "Єдиний національний рух".

Це депутат Тбіліського сакребуло (міськради) Іраклій Надірадзе і голова фракції ЄНД у Верховній Раді Аджарії Елгуджа Багратіоні. Всі вони рушили з будівлі суду в ізолятор тимчасового утримання.

Затриманих засудили до різних термінів ув'язнення - від 4 до 13 днів. Решта двоє активістів отримали словесне попередження і штраф.

Також суддя переніс розгляд справ ще 25 затриманих. З цих справ 8 будуть слухатися разом, інші - в індивідуальному порядку. Дата процесів буде оголошена пізніше.

Нагадаємо, 18 листопада грузинські правоохоронці силою розігнала антиурядову акцію протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі. Для розгону протестуючих силовики застосовували водомети. Незабаром стало відомо, що 37 осіб затримали за непокору поліції і хуліганство.

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