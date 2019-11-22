Грузинские демонстранты пытались закрыть правительственные здания

Фото: протесты в Грузии (newsgeorgia.ge)

Митингующие пытались установить замки на входах в несколько зданий

Демонстранты, требующие досрочных парламентских выборов в Грузии, пытались закрыть государственные здания навесными замками и цепями в столице и других городах по всей стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, десятки демонстрантов пытались установить замки на входах в несколько зданий столицы. Д вое протестующих были задержаны полицией у здания Службы государственной безопасности в Тбилиси.

Протесты также имели место в городах Мцхета, Зугдиди, Поти, Телави и Озургети, протестующие ставили замки на ворота местных муниципалитетов и других государственных учреждений.

"Мы не дадим чиновникам возможность работать", - заявил один из демонстрантов.

Напомним, протесты в Грузии начались на прошлой неделе после того, как парламент не смог одобрить запланированную избирательную реформу. Активисты требуют перехода к полностью пропорциональному представительству от системы, которая включает одномандатные округа, которые, по их словам, укрепляют кандидатов от правящей партии.

Также сообщалось, что 21 ноября в Тбилиси произошли столкновения между демонстрантами и полицией вблизи здания грузинского правительства. Протестующие пытались повесить замок на вход в администрацию. Мобилизована полиция не давала им такой возможности, в результате чего произошли столкновения.

Ранее грузинский суд вынес приговоры 12 задержанным в Тбилиси активистам. Десять человек отправили в изолятор временного содержания.