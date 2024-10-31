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Грузинская оппозиция анонсировала акцию протеста в Тбилиси: что требует

Фото: акция протеста в Грузии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Грузинские оппозиционные партии готовятся провести акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси в следующий понедельник, 4 ноября, вечером. Политические силы потребуют отменить результаты скандальных выборов в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинское издание "Sova".

О соответствующем намерении объявила одна из лидеров партии "Сильная Грузия" Анна Долидзе в четверг, 31 октября, во время совместной пресс-конференции.

По ее словам, встреча грузинских оппозиционных сил должна состояться в 19:00 по местному времени на тбилисском проспекте Руставели.

"Там подробно расскажем о плане действий, как, по закону, правомерно, мирно, но организован наш протест продолжится", - говорится в ее заявлении.

В акции планируют принять участие партии, подписавшие Хартию президента Грузии и не признающие результаты выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией страны.

Также отмечается, что соответствующее решение политсилы приняли после совместных консультаций в офисе коалиции "Сильная Грузия", в том числе с участием лидеров "Единства - Национального движения", "Коалиции за перемены" и "Сильной Грузии".

Выборы в парламент Грузии

Напомним, 26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, при этом во время голосования были зафиксированы нарушения избирательного процесса, в том числе массовые вбросы бюллетеней, выдача нескольких бюллетеней одному человеку, а также происходили потасовки.

По информации ЦИК Грузии, провластная и пророссийская партия "Грузинская мечта" получила более 54%. Как президент страны Саломе Зурабишвили, так и оппозиция, отказалась признавать результаты. При этом в столице страны Тбилиси начались протесты против объявленных итогов голосования.

Добавим, что президент Грузии Зурабишвили также назвала результаты парламентских выборов сфальсифицированными, и после такого заявления главу государства вызвали в прокуратуру.

Также сообщалось, что министерство иностранных дел Украины заявило, что на парламентских выборах в Грузии был зафиксирован ряд правонарушений.

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Грузия