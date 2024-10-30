Прокуратура Грузии вызвала на допрос президента страны

В Грузии начали расследование из-за вероятных фальсификаций на парламентских выборах. В связи с этим президента Саломе Зурабишвили вызвали на допрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Грузии .

Так, прокуратура Грузии на основании обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября начала расследование "по факту предполагаемого мошенничества на парламентских выборах, имеющего признаки преступления", предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса Грузии.

"Согласно заявлению ЦИК и информации, распространенной в публичном пространстве через СМИ, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна иметь доказательства относительно возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года, поэтому, согласно закону президент Грузии была вызвана в следственный орган 31 октября на допрос", - отмечают в ведомстве.

В прокуратуре уверяют, что одновременно проведут все необходимые следственные и процессуальные действия, как указано в приказе ЦИК, с целью изучения фактов, озвученных президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий.

"Среди них в рамках расследования будут допрошены все те лица, которые могут располагать информацией, связанной с предполагаемым преступным фактом", - добавили в прокуратуре.

Реакция оппозиции Грузии

Лидеры грузинской оппозиции посоветовали президенту Саломе Зурабишвили не ходить в прокуратуру для дачи объяснений по поводу заявления о фальсификации выборов.

"Мы в оппозиции не намерены идти в грузинскую прокуратуру, так как не доверяем ей. Думаю, что и президент не пойдет в прокуратуру, но мой совет ей не нужен", - сказал в среду журналистам один из лидеров оппозиции Зураб Джапаридзе.

