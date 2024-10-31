ua en ru
Чт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В МИД Украины отреагировали на результаты выборов в Грузии

Четверг 31 октября 2024 21:04
UA EN RU
В МИД Украины отреагировали на результаты выборов в Грузии Иллюстративное фото: в МИД Украины отреагировали на результаты выборов в Грузии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина внимательно наблюдала за парламентскими выборами в Грузии, которые состоялись 26 октября 2024 года. На них был зафиксирован ряд правонарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Мы поддерживаем выводы международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, которая зафиксировала многочисленные нарушения", - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что на выборах был зафиксирован ряд правонарушений: подкуп, устрашение, принуждение, давление на избирателей, отсутствие прозрачности голосования, ограничение доступа оппозиционных партий к масс-медиа.

В МИДе считают, что именно это вызвало такую положительную реакцию на выборы в Грузии. Ведь такие методы влияния на результаты волеизъявления характерны именно для российского режима.

"Призываем грузинское правительство не идти по белорусскому пути к потере суверенитета и независимости. Украина при любых обстоятельствах будет поддерживать грузинский народ в его стремлении продолжить стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО", - заявили в МИД Украины.

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии прошли парламентские выборы. Во время голосования зафиксировали многочисленные нарушения, включая вбрасывание бюллетеней и выдачу нескольких бюллетеней одному лицу.

По данным ЦИК, пророссийская партия "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов. Оппозиция отказалась признавать результаты и в Тбилиси начались протесты.

Впоследствии президент Грузии Саломе Зурабишвили также не признала результаты выборов, она назвала их сфальсифицированными. Из - за чего ее вызвали в прокуратуру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия МИД Украины
NEWS
"Как сапер на минном поле". Путин проверяет реакцию Запада на солдат КНДР, - Зеленский
"Как сапер на минном поле". Путин проверяет реакцию Запада на солдат КНДР, - Зеленский
DAILY
Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война