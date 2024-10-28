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Перекрыли центр и освистали Орбана: тысячи людей вышли на протесты в Тбилиси

Тбилиси, Понедельник 28 октября 2024 18:45
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Перекрыли центр и освистали Орбана: тысячи людей вышли на протесты в Тбилиси Фото: в Грузии начались протесты (t.me/vol202Bot)
Автор: Иван Носальский

В столице Грузии, Тбилиси, начались массовые протесты. Их причина - победа на выборах скандальной пророссийской партии "Грузинская мечта" с большим отрывом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия" в Telegram, Tbilisi life в Telegram и "Эхо Кавказа" в Telegram.

Как отмечает "Новости-Грузия", в Тбилиси для участия в протестах собрались тысячи человек. Там уже перекрыли проспект Руставели.В акции принимают участие президент Саломе Зурабишвили, а также лидеры оппозиции. До этого они проводили консультации.

В частности, один из лидеров партии "Единство-Национальное движение" Георгий Вашадзе в ходе митинга заявил, что оппозиция требует повторных выборов.

При этом возле входа в отель, который находится в эпицентре протестов, заметили премьера Венгрии Виктора Орбана. Он приехал в Тбилиси с визитом. Участники акции освистали главу венгерского правительства.

Примечательно, что на протестах можно заметить не только флаги Грузии и ЕС, но также и украинские.

Выборы в Грузии

Напомним, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным результатам, которые обнародовал ЦИК Грузии, пророссийская партия "Грузинская мечта" набрала более 50% голосов.

Оппозиционные партии уже заявили, что результаты выборов были сфальсифицированы. При этом они объявили бойкот.

Более детально об выборах - в материале РБК-Украина.

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