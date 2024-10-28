Перекрыли центр и освистали Орбана: тысячи людей вышли на протесты в Тбилиси

В столице Грузии, Тбилиси, начались массовые протесты. Их причина - победа на выборах скандальной пророссийской партии "Грузинская мечта" с большим отрывом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия" в Telegram, Tbilisi life в Telegram и "Эхо Кавказа" в Telegram.

Как отмечает "Новости-Грузия", в Тбилиси для участия в протестах собрались тысячи человек. Там уже перекрыли проспект Руставели.В акции принимают участие президент Саломе Зурабишвили, а также лидеры оппозиции. До этого они проводили консультации.

В частности, один из лидеров партии "Единство-Национальное движение" Георгий Вашадзе в ходе митинга заявил, что оппозиция требует повторных выборов.

При этом возле входа в отель, который находится в эпицентре протестов, заметили премьера Венгрии Виктора Орбана. Он приехал в Тбилиси с визитом. Участники акции освистали главу венгерского правительства.

Примечательно, что на протестах можно заметить не только флаги Грузии и ЕС, но также и украинские.