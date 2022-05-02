МЗС Грузії викликало українського повіреного. Незадоволені даними розвідки
Міністерство закордонних справ Грузії викликало Тимчасового повіреного у справах України Андрія Касьянова. Українського дипломата покликали у відомство через невдоволення інформацією, поширеною службою розвідки Міноборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія online".
Заступник міністра закордонних справ Теймураз Канкалія в бесіді з дипломатом зазначив, що інформація подібного роду, заснована на неперевірених фактах, підриває партнерські відносини між двома країнами.
Касьянову було запропоновано надати фактичні пояснення і докази по даній інформації. В ході зустрічі дипломат повідомив, що на даному етапі у нього немає відповіді на заяву розвідслужби, зазначивши, що відповідне повідомлення буде передано Києву.
На зустрічі також була підтверджена незмінна підтримка Грузією України та українського народу. Касьянов подякував Грузії за підтримку і гуманітарну допомогу Україні.
Зазначимо, мова йде про дані української розвідки, в яких повідомляється, що російські агенти налагоджують канали контрабанди через Грузію, якими провозяться в обхід санкцій запчастини для техніки, електроніку та оптичні прилади. При цьому, представники грузинських спецслужб не перешкоджають діяльності російських агентів, оскільки отримали відповідні розпорядження від політичної верхівки країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.