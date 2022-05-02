ru ua
Пн, 02 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МЗС Грузії викликало українського повіреного. Незадоволені даними розвідки

Новость на русском →
Тбілісі, Понеділок 02 травня 2022 16:36
МЗС Грузії викликало українського повіреного. Незадоволені даними розвідки Фото: Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов (netgazeti.ge)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Грузії викликало Тимчасового повіреного у справах України Андрія Касьянова. Українського дипломата покликали у відомство через невдоволення інформацією, поширеною службою розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія online".

Заступник міністра закордонних справ Теймураз Канкалія в бесіді з дипломатом зазначив, що інформація подібного роду, заснована на неперевірених фактах, підриває партнерські відносини між двома країнами.

Касьянову було запропоновано надати фактичні пояснення і докази по даній інформації. В ході зустрічі дипломат повідомив, що на даному етапі у нього немає відповіді на заяву розвідслужби, зазначивши, що відповідне повідомлення буде передано Києву.

На зустрічі також була підтверджена незмінна підтримка Грузією України та українського народу. Касьянов подякував Грузії за підтримку і гуманітарну допомогу Україні.

Зазначимо, мова йде про дані української розвідки, в яких повідомляється, що російські агенти налагоджують канали контрабанди через Грузію, якими провозяться в обхід санкцій запчастини для техніки, електроніку та оптичні прилади. При цьому, представники грузинських спецслужб не перешкоджають діяльності російських агентів, оскільки отримали відповідні розпорядження від політичної верхівки країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Україна
NEWS
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу