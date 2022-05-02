МЗС Грузії викликало українського повіреного. Незадоволені даними розвідки

Міністерство закордонних справ Грузії викликало Тимчасового повіреного у справах України Андрія Касьянова. Українського дипломата покликали у відомство через невдоволення інформацією, поширеною службою розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія online" .

Заступник міністра закордонних справ Теймураз Канкалія в бесіді з дипломатом зазначив, що інформація подібного роду, заснована на неперевірених фактах, підриває партнерські відносини між двома країнами.

Касьянову було запропоновано надати фактичні пояснення і докази по даній інформації. В ході зустрічі дипломат повідомив, що на даному етапі у нього немає відповіді на заяву розвідслужби, зазначивши, що відповідне повідомлення буде передано Києву.

На зустрічі також була підтверджена незмінна підтримка Грузією України та українського народу. Касьянов подякував Грузії за підтримку і гуманітарну допомогу Україні.

Зазначимо, мова йде про дані української розвідки, в яких повідомляється, що російські агенти налагоджують канали контрабанди через Грузію, якими провозяться в обхід санкцій запчастини для техніки, електроніку та оптичні прилади. При цьому, представники грузинських спецслужб не перешкоджають діяльності російських агентів, оскільки отримали відповідні розпорядження від політичної верхівки країни.