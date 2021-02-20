У Тбілісі затримали 25 осіб на акціях протесту в підтримку опозиції

У Тбілісі (Грузія) прихильники опозиційної партії "Єдиний національний рух" провели акцію протесту перед будівлею парламенту. Поліція затримала 25 активістів, проте всі вони були звільнені за письмовим договором.

Як повідомляється, демонстранти протестують проти кримінального переслідування на адресу голови партії Ніки Мелія і вимагають призначення дострокових парламентських виборів. Поліція не дозволила їм розставити намети перед парламентом.

Незважаючи на численні заклики і попередження, мітингувальники не підкорилися законному запитом представників МВС розійтися, після чого почались затримання.

"Сьогодні під час різних акцій протесту перед законодавчим органом співробітники правоохоронних органів затримали 25 осіб за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення (непокора законному співробітникові правоохоронних органів)",- йдеться в повідомленні.