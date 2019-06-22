ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Грузії взяли під варту більше 120 протестувальників

Новини » Надзвичайні події    22.06.2019 - 20:26
У Грузії взяли під варту більше 120 протестувальників
Фото: протести у Грузії (Twitter / Alver)

Протестувальників засудили до 12 діб арешту

У Грузії щонайменше 121 людину засудили до 12 діб арешту через участь у протесті в Тбілісі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Грузії.

За даними грузинського МВС, затриманих на акціях протесту біля будівлі парламенту Грузії протестувальників засудили до 12 діб арешту. Демонстрантам інкримінували непідкорення поліції та мале хуліганство під час мітингів у Тбілісі, які почалися у четвер, 20 червня.

Зазначається, що всі інші затримані під час протесту демонстранти були звільнені та оштрафовані.

"Інформуємо суспільство, що 121 людина, затримана в ході акції 20 червня, в адміністративному порядку засуджені до адміністративного ув'язнення (12 діб), а решта - звільнені. Їм виписані штрафи або зроблено словесне попередження", - йдеться в заяві МВС.

Нагадаємо, у суботу, 22 червня, у грузинській столиці Тбілісі почалася нова хвиля протесту біля будівлі парламенту. Демонстранти вимагають звільнити всіх затриманих раніше протестувальників. Також маніфестанти хочуть відставки міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія та проведення позачергових парламентських виборів.

Як писало РБК-Україна, в ході протестів у Тбілісі поліція арештувала 305 демонстрантів. У МВС заявили, що протестувальники були заарештовані за "різні правопорушення".

Авіакомпаніям Грузії заборонили літати в Росію з 8 липня Прокуратура Грузії вивчає дії поліції при розгоні акції протесту
Новини України протестГрузіяарештТбилиси
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся