У Грузії пройдуть навчання за участю НАТО цього року, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО візьме участь у військових навчаннях в Грузії. Їх проведення заплановано на цей рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Столтенберга.
"Цього року пройдуть навчання в Грузії, НАТО візьме в них участь, оскільки їх ми проводимо спільно",- сказав Столтенберг за підсумками другого дня засідання міністрів оборони країн-учасниць НАТО.
Генсек підкреслив, що ці навчання продемонструють тісну співпрацю НАТО і Грузії.
Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін обговорив зі своїми колегами з Франції, Німеччини та Великобританії російську ескалацію навколо України.
Зазначимо, сьогодні, 17 лютого Росія почала масштабні морські навчання в акваторії Каспійського моря.