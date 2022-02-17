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У Грузії пройдуть навчання за участю НАТО цього року, - Столтенберг

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО візьме участь у військових навчаннях в Грузії. Їх проведення заплановано на цей рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Столтенберга.

"Цього року пройдуть навчання в Грузії, НАТО візьме в них участь, оскільки їх ми проводимо спільно",- сказав Столтенберг за підсумками другого дня засідання міністрів оборони країн-учасниць НАТО.

Генсек підкреслив, що ці навчання продемонструють тісну співпрацю НАТО і Грузії.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін обговорив зі своїми колегами з Франції, Німеччини та Великобританії російську ескалацію навколо України.

Зазначимо, сьогодні, 17 лютого Росія почала масштабні морські навчання в акваторії Каспійського моря.

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НАТОЄнс СтолтенбергГрузія