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В Грузии пройдут учения с участием НАТО в этом году, - Столтенберг

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО примет участие в военных учениях в Грузии. Их проведение запланировано на этот год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга.

"В этом году пройдут учения в Грузии, НАТО примет в них участие, поскольку их мы проводим совместно", - сказал Столтенберг по итогам второго дня заседания министров обороны стран-участниц НАТО.

Генсек подчеркнул, что эти учения продемонстрируют тесное сотрудничество НАТО и Грузии.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своими коллегами из Франции, Германии и Великобритании российскую эскалацию вокруг Украины.

Отметим, сегодня, 17 февраля Россия начала масштабные морские учения в акватории Каспийского моря.

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НАТОЙенс СтолтенбергГрузия