Росія розгорнула нові морські навчання за участю 20 кораблів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости" .

Відзначається, що незабаром корабельні тактичні групи флотилії відпрацюють спільні маневри з плавання в єдиному похідному ордері, "будуть відбивати засоби повітряного нападу умовного противника і відпрацюють ведення навчального морського бою, а також виконають практичні ракетні та артилерійські стрільби".

"В цілому в корабельному командно-штабному навчанні беруть участь екіпажі близько 20 бойових кораблів флотилії", - йдеться в повідомленні.