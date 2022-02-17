Росія розгорнула нові морські навчання за участю 20 кораблів
Росія розгорнула чергові військові навчання. 20 кораблів флотилії вийшли в Каспійське море.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".
Відзначається, що незабаром корабельні тактичні групи флотилії відпрацюють спільні маневри з плавання в єдиному похідному ордері, "будуть відбивати засоби повітряного нападу умовного противника і відпрацюють ведення навчального морського бою, а також виконають практичні ракетні та артилерійські стрільби".
"В цілому в корабельному командно-штабному навчанні беруть участь екіпажі близько 20 бойових кораблів флотилії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Росія оголосила великі райони Азовського і Чорного морів небезпечними і закрила для плавання на період з 13 по 19 лютого нібито у зв'язку з проведенням військових навчань.
Відзначимо, МЗС України висловило рішучий протест Росії.
Пізніше Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря