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Глава Пентагону обговорив з колегами в Європі стримування агресії Росії

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Брюссель, Четвер 17 лютого 2022 04:19
Глава Пентагону обговорив з колегами в Європі стримування агресії Росії Фото: Ллойд Остін, міністр оборони США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони США Ллойд Остін і його колеги з Франції, Німеччини та Великобританії обговорили в середу на зустрічі в Брюсселі російську ескалацію навколо України. Також піднімалася тема єдності НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

У зустрічі, крім Остіна, взяли участь міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі, її німецька колега Крістіні Ламбрехт і глава британського оборонного відомства Бен Уоллес.

Вони "обговорили недавню дипломатичну взаємодію з Росією і необхідність деескалації з боку Росії".

Як випливає з документа, міністри "висловили підтримку територіальної цілісності України" і відзначили "важливість єдності НАТО для стримування Росії, наснаги союзників по НАТО на східному фланзі і підтримки міжнародного порядку, заснованого на правилах".

Остін також провів окрему зустріч з Ламбрехт. Вони "обговорили серйозну заклопотаність" стягуванням російських сил до українських кордонів.

Крім того, міністри торкнулися питань, що стосуються стримування Росії, військових закупівель і ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, адміністрація президента США заявила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч осіб.

При цьому Москва стверджує, що відвела частину військ.

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