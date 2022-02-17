Глава Пентагону обговорив з колегами в Європі стримування агресії Росії
Міністр оборони США Ллойд Остін і його колеги з Франції, Німеччини та Великобританії обговорили в середу на зустрічі в Брюсселі російську ескалацію навколо України. Також піднімалася тема єдності НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.
У зустрічі, крім Остіна, взяли участь міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі, її німецька колега Крістіні Ламбрехт і глава британського оборонного відомства Бен Уоллес.
Вони "обговорили недавню дипломатичну взаємодію з Росією і необхідність деескалації з боку Росії".
Як випливає з документа, міністри "висловили підтримку територіальної цілісності України" і відзначили "важливість єдності НАТО для стримування Росії, наснаги союзників по НАТО на східному фланзі і підтримки міжнародного порядку, заснованого на правилах".
Остін також провів окрему зустріч з Ламбрехт. Вони "обговорили серйозну заклопотаність" стягуванням російських сил до українських кордонів.
Крім того, міністри торкнулися питань, що стосуються стримування Росії, військових закупівель і ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Нагадаємо, адміністрація президента США заявила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч осіб.
При цьому Москва стверджує, що відвела частину військ.