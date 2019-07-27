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В Грузії пройдуть навчання НАТО за участі України

Новини » Суспільство    27.07.2019 - 09:30
В Грузії пройдуть навчання НАТО за участі України
Ілюстративне фото (mod.gov.ge)

Навчання триватимуть з 27 липня по 9 серпня

У суботу, 27 липня, у Грузії стартують багатонаціональні військові навчання Agile Spirit 2019, в яких візьмуть участь понад 3 тисячі військових з 14 країн НАТО та партнерів альянсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Грузії.

Як повідомляється, навчання Agile Spirit відбудуться в Грузії на трьох локаціях, а саме в Сенаці, в Вазіані (неподалік від Тбілісі) та на полігоні Орфоло в Ахалциху. Однією з цілей навчань є зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні.

"Метою навчань є посилення обороноздатності Сил оборони Грузії, підвищення рівня взаємосумісності з військовими підрозділами сил НАТО і країн-партнерів альянсу, створення і розвиток можливостей для багатонаціонального, регіонального та єдиного партнерства, а також зміцнення безпеки в регіоні Чорного моря", - йдеться в заяві відомства.

Зазначається, що навчання Agile Spiri проводяться в Грузії щороку з 2011 року.  Цьогорічні навчання стануть для Грузії вже дев'ятими. Навчання триватимуть до 9 серпня. Участь в Agile Spirit 2019 також візьмуть і українські військовослужбовці.

Нагадаємо, на початку липня в Україні відбулися військові навчання Sea Breeze 2019 за участі військовослужбовців країн-учасниць НАТО. Під час навчань відбулася провокація з боку Військово-морського флоту Російської Федерації. Російський корабель "Сметливый" без дозволу увійшов в закритий для мореплавства район, де здійснювалися практичні стрільби корабельної артилерії.

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