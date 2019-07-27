В Грузии пройдут учения НАТО с участием Украины

Иллюстративное фото (mod.gov.ge)

Учения продлятся с 27 июля по 9 августа

В субботу, 27 июля, в Грузии стартуют многонациональные военные учения Agile Spirit 2019, в которых примут участие более 3 тысяч военных из 14 стран НАТО и партнеров альянса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Грузии.

Как сообщается, учения Agile Spirit пройдут в Грузии на трех локациях, а именно в Сенаке, в Вазиани (недалеко от Тбилиси) и на полигоне Орфоло в Ахалцихе. Одной из целей учений является укрепление безопасности в Черноморском регионе.

"Целью учений является усиление обороноспособности Сил обороны Грузии, повышение уровня взаимосовместимости с военными подразделениями сил НАТО и стран-партнеров альянса, создание и развитие возможностей для многонационального, регионального и единого партнерства, а также укрепления безопасности в регионе Черного моря", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что обучение Agile Spiri проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. Нынешние учения станут для Грузии уже девятыми. Учения продлятся до 9 августа. Участие в Agile Spirit 2019 также примут и украинские военнослужащие.

Напомним, в начале июля в Украине состоялись военные учения Sea Breeze 2019 с участием военнослужащих стран-участниц НАТО. Во время учений произошла провокация со стороны Военно-морского флота Российской Федерации. Российский корабль "Сметливый" без разрешения вошел в закрытый для плавания район, где осуществлялись практические стрельбы корабельной артиллерии.