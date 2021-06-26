У Франції поблизу Страсбурга стався землетрус магнітудою 4,1

Землетрус магнітудою 4,1 стався в регіоні Гранд-Ест поблизу Страсбурга на сході Франції. Це сталося близько 05:00 за центральноєвропейським часом 26 червня.

Так, епіцентр знаходився приблизно в 9 км на північний схід від Страсбурга. Тремор стався на глибині близько 6 км і поштовхи відчувалися по всій східній Франції, а також в деяких частинах південно-західної Німеччині, Люксембургу та північній Швейцарії.

Первинних повідомлень про пошкодження або жертви землетрусу не надходило. У найближчі дні можливі афтершоки.

Зазначимо, що на заході країни існують групи розломів земної кори, які з'явилися понад 300 мільйонів років тому, коли в цьому регіоні існував гірський хребет, майже еквівалентний Гімалаям.