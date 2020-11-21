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У Грузії проходить другий тур парламентських виборів

Автор: РБК-Україна

У суботу, 21 листопада, в Грузії проходить другий тур парламентських виборів. Голосування проходить на 1 914 виборчих дільницях.

Про це повідомляють "Новини Грузії".

Загальне число виборців складе понад 2,1 млн осіб.

Для спостереження за виборчим процесом зареєстровані 9,5 тисячі представників суб'єктів, 47,3 тисячі спостерігачів від 132 місцевих наглядових організацій і 920 спостерігачів від 48 міжнародних організацій.

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Для висвітлення виборів акредитацію отримали близько 5,6 тисячі журналістів від 118 видань і телеканалів.

На відміну від першого туру виборів, сьогодні за процесом не будуть стежити представники опозиційних партій.

Нагадаємо, опозиція Грузії прийняла рішення на знак протесту не брати участь у другому турі парламентських виборів.

Крім того, 31 жовтня відразу після парламентських виборів в Грузії опозиція не визнала їх, заявивши про масові порушення і фальсифікації. Біля будівлі парламенту були розгорнуті намети.

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