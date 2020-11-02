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Протестувальники у Грузії розбили намети біля парламенту

Грузія, Понеділок 02 листопада 2020 04:31
Протестувальники у Грузії розбили намети біля парламенту
Фото: протести в Грузії (1tv. ge)
Автор: РБК-Україна

Протестувальники у Грузії розбили перші намети біля парламенту країни. Вони не згодні з результатами виборів, які пройшли 31 жовтня.

Про це повідомляють Новини Грузії.

Серед мітингувальників, зокрема, перебуває колишня глава Нацполіціі України Хатія Деканоїдзе.

"Навіть якщо я залишуся одна, я все-таки буду стояти біля парламенту. Я розумію, що боротьба з олігархом і Росією виснажлива, але я залишаюся біля парламенту та в такій формі висловлюю протест", - заявила Деканоїдзе.

Активісти планують протестувати поки не будуть призначені нові вибори.

Вдень в неділю, 1 листопада, у центрі грузинської столиці Тбілісі почали збиратися прихильники опозиції, які не згодні з результатами парламентських виборів. На акцію протесту також прийшли представники опозиційних партій.

Нагадаємо, 31 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. За попередніми результатами голосування, перемагає правляча партія "Грузинська мрія", а опозиційна сила "Єдиний національний рух" посідає друге місце.

Як писало РБК-Україна, опозиція вже заявила про намір не визнавати результати виборів та закликала своїх прихильників виходити на акції протесту.

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