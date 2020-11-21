В субботу, 21 ноября, в Грузии проходит второй тур парламентских выборов. Голосование проходит на 1 914 избирательных участках.

Об этом сообщают "Новости Грузии".

Общее число избирателей составит более 2,1 млн человек.

Для наблюдения за избирательным процессом зарегистрированы 9,5 тысячи представителей субъектов, 47,3 тысячи наблюдателей от 132 местных наблюдательных организаций и 920 наблюдателей от 48 международных организаций.

Для освещения выборов аккредитацию получили около 5,6 тысячи журналистов от 118 изданий и телеканалов.

В отличие от первого тура выборов, сегодня за процессом не будут следить представители оппозиционных партий.

Напомним, оппозиция Грузии приняла решение в знак протеста не участвовать во втором туре парламентских выборов.

Кроме того, 31 октября сразу после парламентских выборов в Грузии оппозиция не признала их, заявив о массовых нарушениях и фальсификациях. Возле здания парламенты были развернуты палатки.