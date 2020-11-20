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Опозиція Грузії відмовляється від участі у другому турі парламентських виборів

Тбілісі, П'ятниця 20 листопада 2020 23:24
Опозиція Грузії відмовляється від участі у другому турі парламентських виборів
Фото: протести в Тбілісі (скрін відео)
Автор: Артур Родивилов

Опозиційні політичні сили Грузії прийняли рішення на знак протесту не брати участі у другому турі парламентських виборів. 21 листопада голосування відбудеться в 17 одномандатних округах.

Про це повідомив один з лідерів партії "Єдиний національний рух" Заал Удумашвілі, передає видання "Новини-Грузія".

Опозиціонери також відмовилися від єдиної протестної акції в день виборів.

"Будь-який протест, як би він не відбувався, - будь то акція "живий ланцюг" або гучні крики - надає другого туру виборів надмірну важливість. Саме тому ми прийняли рішення повністю проігнорувати завтрашній день. Взагалі нічого не буде, ми зняли абсолютно всі акції", - сказав Удумашвілі.

Він не виключив, що окремі партії можуть самі провести "мітинг в тому чи іншому населеному пункті".

У другому турі виборів у парламент Грузії братиме участь, зокрема, 12 кандидатів від найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух", зазначає видання.

Нагадаємо, відразу після парламентських виборів в Грузії, 31 жовтня, опозиція не визнала їх, заявивши про масові порушення і фальсифікації. Біля будівлі парламенту були розгорнуті намети.

Також повідомлялося, що в суботу, 8 листопада, опозиція почала акцію протесту біля будівлі ЦВК. 9 листопада акцію завершили через розгін з боку правоохоронців.

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