У Грузії четвертий день протестів завершився виконанням гімну

Фото: протести у Грузії (twitter.com/aa_russian)

Акція протесту продовжиться в понеділок, 24 червня, і триватиме до моменту виконання вимог мітингувальників

У Тбілісі учасники акції завершили четвертий протестний день в Грузії біля канцелярії уряду. Вони знову озвучили свої вимоги і наостанок виконали державний гімн, передає РБК-Україна з посиланням на "Новости-Грузия".

Наголошується, що від будівлі парламенту до канцелярії колони протестувальників йшли, скандуючи "Йди" - головною вимогою демонстрантів залишається відставка глави МВС Грузії Георгія Гахарія.

Як вважають участники акції, міністр має понести політичну відповідальність за непропорційне застосування сили щодо демонстрантів і журналістів при розгоні мітингу 20 червня.

"Серед інших вимог: проведення парламентських виборів за пропорційною системою і звільнення людей, затриманих в ході акції 20 червня. Зі 305 затриманих більше ста були засуджені до адміністративного арешту", - пише грузинське видання.

Також мітингувальники наполягають на покаранні співробітників поліції, які застосовували силу на мітингах. У заворушеннях 20-21 червня постраждали 240 осіб, у тому числі 80 правоохоронців.

Демонстранти підкреслюють, що планують проводити мітинги до тих пір, поки всі їх вимоги не будуть виконані.

Як пише "Руставі-2", акція відновиться 24 червня. Крім вечірньої демонстрації біля парламенту, протестувальники мають намір провести автозаїзд до будівлі МВС Грузії на околиці Тбілісі.

ჰიმნი წვიმაში Опубліковано netgazeti.ge Неділя, 23 червня 2019 р.

Нагадаємо, до протестувальників у Тбілісі приєдналося ще одне грузинське місто - Кутаїсі. Тут відбувся антиокупаційний мітинг.