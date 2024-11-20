"Грущу что-то". ГУР перехватило разговор россиян о разрешении Украине бить вглубь РФ

Россияне обеспокоены тем, что Украине разрешили бить дальнобойными ракетами вглубь территории России. Украинские разведчики перехватили телефонный разговор жительницы Белгородской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
В радиоперехвате печальная жительница Белгородской области обсуждает со знакомой новость о разрешении Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России.
"Вообще кошмар. Грущу что-то я", - сказала она.
По словам россиянки, всем вокруг нее тревожно.
"Все сейчас сидят что-то, прижались все, всем страшно. Говорят, что надо сейчас валить из России, как бы переезжать куда-то в Турцию, к морю. И как бы вот типа жить. На Кавказ там куда-нибудь", - рассказала жительница Белгородской области.
Напомним, на днях ряд западных СМИ написал, что президент США Джо Байден разрешил Украине удары по территории России ракетами ATACMS. Позже в США официально подтвердили, что Белый дом снял ограничения с Украины.
Источники РБК-Украина в военно-политических кругах также сообщили, что Великобритания и Франция разрешили применять по российской территории крылатые авиационные ракеты Storm Shadow/SCALP, но в пределах Курской области.
Сегодня стало известно, что США дали "зеленый свет" Украине по использованию британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Официально Британия еще не подтвердила снятие ограничений.
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