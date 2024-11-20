"Грущу что-то". ГУР перехватило разговор россиян о разрешении Украине бить вглубь РФ

Украине разрешили бить ракетами вглубь России

Напомним, на днях ряд западных СМИ написал, что президент США Джо Байден разрешил Украине удары по территории России ракетами ATACMS. Позже в США официально подтвердили, что Белый дом снял ограничения с Украины.

Источники РБК-Украина в военно-политических кругах также сообщили, что Великобритания и Франция разрешили применять по российской территории крылатые авиационные ракеты Storm Shadow/SCALP, но в пределах Курской области.

Сегодня стало известно, что США дали "зеленый свет" Украине по использованию британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Официально Британия еще не подтвердила снятие ограничений.

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