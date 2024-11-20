"Грущу что-то". ГУР перехопило розмову росіян про дозвіл Україні бити вглиб РФ

Україні дозволили бити ракетами вглиб Росії

Нагадаємо, днями низка західних ЗМІ написала, що президент США Джо Байден дозволив Україні удари по території Росії ракетами ATACMS. Пізніше у США офіційно підтвердили, що Білий дім зняв обмеження з України.

Джерела РБК-Україна у військово-політичних колах також повідомили, що Велика Британія та Франція дозволили застосовувати по російській території крилаті авіаційні ракети Storm Shadow/SCALP, але в межах Курської області.

Сьогодні стало відомо, що США дали "зелене світло" Україні щодо використання британських ракет Storm Shadow для ударів вглиб РФ. Офіційно Британія ще не підтвердила зняття обмежень.

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