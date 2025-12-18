Группа российских пограничников проникла в Эстонию, - Bloomberg

По данным агентства, эстонские и российские чиновники встретятся для обсуждения этого вопроса. Эстония заявила, что также вызовет в МИД российского дипломата в Таллинне.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро подчеркнул, что сейчас рано говорить, был ли инцидент случайным или преднамеренной провокацией. Вторжение было записано на видео, и пограничные патрули в этом районе были усилены.

Эстония и Россия годами не ратифицировали договор о границе. Значительная часть фактической границы проходит по реке Нарва, но нарушение границы в среду произошло на узкой полосе земли, где эстонская территория простирается на другую сторону реки.

В сентябре Эстония созвала экстренные переговоры с НАТО и обратилась в Совет Безопасности ООН после того, как российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии.

В октябре Эстония также закрыла доступ к дороге, которая годами использовалась как короткий путь через российскую территорию, после сообщений о том, что российские солдаты запугивают местных жителей в этом районе.