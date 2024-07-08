Эстония построит 600 бункеров в приграничных с Россией районах

В следующем году Эстония приступит к строительству линии обороны на границе с Россией. В частности, построит 600 бункеров в приграничных районах со страной агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По словам главы отдела инфраструктуры государственного центра оборонных инвестиций страны Кади-Кай Колло, сначала будут проведены испытания бункеров. По их результатам будет выбран один тип бункеров, после чего будут объявлены тендеры на возведение бункеров для всей линии обороны.

Она отметила, что при определении требований к защитному сооружению учли опыт войны РФ против Украины. В частности, бункер должен вмещать до десяти бойцов с снаряжением и иметь место для продовольствия. В качестве основного материала был выбран бетон.

Главной целью бункеров является обеспечение выживания людей. поэтому предоставленные варианты будут испытывать с помощью обстрелов 155-миллиметровыми снарядами.

Кроме бункеров оборонная линия будет включать противотанковые заграждения и забор из колючей проволоки.

Эстония готовится к возможной войне с Россией

Как уже отмечалось, страны Балтии могут стать одной из основных целей РФ, если она решит напасть на НАТО. Поэтому сейчас ведется подготовка к тому, чтобы предотвратить нападения государства-агрессора.

В частности, недавно сообщалось, что Эстония существенно укрепит восточную границу НАТО с Россией и построит целую оборонную линию для защиты.

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