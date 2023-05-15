Група поліцейських потрапила під обстріл біля Часового Яру: є поранені
У понеділок, 15 травня, російські війська обстріляли групу поліцейських поблизу Часового Яру у Донецькій області. Пʼятеро правоохоронців отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.
"Сьогодні автомобіль поліцейського підрозділу "Білий янгол" потрапив під обстріл у Донецькій області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це трапилось в районі Часового Яру Бахмутського району.
"Пʼятеро поліцейських екіпажу отримали поранення. Вони самі вибрались з зони ураження, їм надана медична допомога. Стан правоохоронців зʼясовується", - пояснили у поліції.
Підрозділ "Білий янгол" займається евакуацією цивільних, наданням медичної допомоги та доставлення гуманітарної допомоги туди, куди не можуть заїхати жодні волонтери.
Нагадаємо, що поліцейські Київської області потрапили під обстріл у Херсонській області, рятуючи людей. Жінка-кінолог отримала поранення.
Російські війська завдали удару по екіпажу правоохоронців у місті Красногорівка (Донецька область). Цей обстріл вдалося зафіксувати на відео.
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