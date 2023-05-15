Група поліцейських потрапила під обстріл біля Часового Яру: є поранені

У понеділок, 15 травня, російські війська обстріляли групу поліцейських поблизу Часового Яру у Донецькій області. Пʼятеро правоохоронців отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

"Сьогодні автомобіль поліцейського підрозділу "Білий янгол" потрапив під обстріл у Донецькій області", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що це трапилось в районі Часового Яру Бахмутського району. "Пʼятеро поліцейських екіпажу отримали поранення. Вони самі вибрались з зони ураження, їм надана медична допомога. Стан правоохоронців зʼясовується", - пояснили у поліції. Підрозділ "Білий янгол" займається евакуацією цивільних, наданням медичної допомоги та доставлення гуманітарної допомоги туди, куди не можуть заїхати жодні волонтери.