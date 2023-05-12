Россияне обстреляли полицейских с гуманитаркой в Красногоровке (видео)

Российские войска нанесли удар по экипажу правоохранителей в городе Красногоровка (Донецкая область). Этот обстрел удалось запечатлеть на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области .

"К счастью, обошлось без пострадавших. Российский обстрел запечатлел фотограф Finbarr O'Reilly, снимавший репортаж для The New York Times", - добавили в полиции.

Под ударом оказался экипаж "Белых ангелов" и группа гражданских жителей.

"Взрыв при доставке гуманитарной помощи жителям Красногоровки", - говорится в сообщении.

Напомним, что трое полицейских попали под артиллерийский обстрел российских кафиров в Бахмутском районе, они получили ранения.

В Минобороны сообщили, что украинские военные продвинулись на 2 км вперед на Бахмутском направлении.

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