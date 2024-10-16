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Группа "Гюрза" получила от волонтеров "Украинской команды" внедорожник, - Палатный

Среда 16 октября 2024 14:30
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Группа "Гюрза" получила от волонтеров "Украинской команды" внедорожник, - Палатный Фото: "Гюрза" получила от волонтеров "Украинской команды" внедорожник (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал спецподразделение ГУР МО "Гюрза" пикап Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя "Украинской команды" Артура Палатного.

"Скорость и мобильность в условиях современной войны – это вопрос выживания. Поэтому нашим ребятам на передовой очень нужны машины. "Украинская команда" передала очередной внедорожник героям-разведчикам из группы "Гюрза" легендарного подразделения "Кракен" ГУР МО Украины", - написал Артур Палатный.

Он отметил, что бойцы подразделения "Гюрза" с первого дня полномасштабного вторжения защищали Киевщину, Харьковщину. И сегодня бьются на самых горячих направлениях.

"Этот пикап Nissan Navara уже на пути в Харьковскую область. Он поможет нашим ребятам бить врага на этом тяжелом и важном участке фронта. И, уверен, сохранит жизнь и здоровье наших героев", - подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партии больших дронов-самолетов батальону "Свобода" на Северское направление и 3 штурмовой бригаде на Харьковское направление.

Также сообщалось, что Владимир Кличко и волонтеры "Украинской команды" привезли на передовую трем бригадам дроны разных типов, системы РЭБ и броневик "Кобра" украинского производства.

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