Група "Гюрза" отримала від волонтерів "Української команди" позашляховик, - Палатний

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника "Української команди" Артура Палатного.

"Швидкість та мобільність в умовах сучасної війни – це питання виживання. Тому нашим хлопцям на передовій дуже потрібні автівки. "Українська команда" передала черговий позашляховик героям-розвідникам з групи "Гюрза" легендарного підрозділу "Кракен" ГУР МО України", - написав Артур Палатний.

Він зазначив, що бійці підрозділу "Гюрза" з першого дня повномасштабного вторгнення захищали Київщину, боронили Харківщину. І сьогодні б’ються на найгарячіших напрямках.

"Цей пікап Nissan Navara вже на шляху до Харківщини. Він допоможе нашим хлопцям бити ворога на цій важкій та важливій ділянці фронту. І, впевнений, збереже життя та здоров’я наших героїв", - наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала партії великих дронів-літаків батальйону "Свобода" на Сіверський напрямок та 3 штурмовій бригаді на Харківський напрямок.

Також повідомлялося, що Володимир Кличко та волонтери "Української команди" привезли на передову трьом бригадам дрони різних типів, системи РЕБ та броньовик "Кобра" українського виробництва.