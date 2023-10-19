Группа "Эгмонт" приостановила членство "Росфинмониторинга"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу группы " Эгмонт ".

"Группа "Эгмонт" по-прежнему глубоко обеспокоена разрушительными последствиями нынешней военной агрессии России против Украины и негативным влиянием на Государственную службу финансового мониторинга Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было серьезно подорвано доверие позицией "Росфинмониторинга" относительно действий и политики правительства РФ, а также выбранных им способов коммуникации.

Именно поэтому с целью поддержания репутации группы "Эгмонт" в глобальном пространстве и защиты других интересов и целей группы главы подразделений финансовой разведки договорились приостановить членство Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ на срок, необходимый для защиты интересов группы.

Группа "Эгмонт"

Неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира.

Цель Группы "Эгмонт" - обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ.

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности.

Исключение РФ из международных организаций

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