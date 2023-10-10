ua en ru
Вт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека

Вторник 10 октября 2023 19:05
UA EN RU
Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека Фото: ООН (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия не смогла переизбраться в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека путем тайного голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы.

РФ соревновалась с Албанией и Болгарией за два места в Совете ООН в период с 2024 по 2026 год. Указанные места были резервированы для стран Центральной и Восточной Европы. Кандидатов выбирали путем тайного голосования.

По данным Кислицы, Болгарию поддержали 160 голосами, Албанию 123 голосами, а вот Россию за Россию было отдано 83 голоса.

Таким образом, в Совете безопасности ООН среди европейских государств будут представлены Албания, Болгария, Франция и Нидерланды.

Россия в Совете ООН по правам человека

Россия стремится снова присоединиться к Совету ООН по правам человека на предстоящих выборах. Ее исключили оттуда в прошлом году после начала войны против Украины. В конце сентября BBC получило копию документа, в котором РФ обещает членам ООН найти "адекватные решения вопросов прав человека".

В Госдепе США отметили, что стремление России быть участником Совета ООН по правам человека не согласовывается с его действиями в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Украинских пилотов включат в "первую волну" обучения на F-16 в Румынии, - Зеленский
Украинских пилотов включат в "первую волну" обучения на F-16 в Румынии, - Зеленский
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать