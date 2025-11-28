В декабре будут проблемы? Кабмин просят изменить правила бронирования: что известно

Отметим, постановление №76 предусматривает, что между окончанием действующей отсрочки и повторным бронированием есть 72 часа. И это создает риск, что в этот промежуток человека могут мобилизовать.

ногие компании, у которых статус критического предприятия заканчивается в начале декабря 2025 года, уже сталкиваются с этой проблемой. Даже после подтверждения критического статуса они не могут заранее перебронировать работников.

Европейская Бизнес Ассоциация предлагает два решения:

Ввести непрерывное перебронирование - продление брони без ожидания 72 часов до завершения действующих отсрочек. Сократить технический интервал между окончанием и повторным бронированием до трех часов после подачи заявки.

Ассоциация просит Министерство экономики внести изменения в постановление №76, а Минцифры - ввести техническую возможность автоматического перебронирования. Соответствующее письмо уже направлено премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьеру Михаилу Федорову и министру экономики Алексею Соболеву.

Перебронирование необходимо для бесперебойной работы критической инфраструктуры во время мобилизации. Сейчас же техническая пауза между отсрочками создает риски потери ключевых работников.

ЕБА подчеркивает, что важно сохранить баланс между потребностями мобилизации и стабильностью экономики, чтобы избежать сбоев в работе бизнеса и падения поступлений в бюджет.