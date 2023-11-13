На декабрьском саммите ЕС согласует всеобъемлющий пакет поддержки Украины, - МИД Румынии

По ее словам, также на предстоящей встрече в следующем месяце ЕС должен будет послать "четкий политический сигнал" о том, что в блоке нет места для колебаний относительно дальнейшей помощи для Украины, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию РФ.

Глава МИД Румынии заявила журналистам, что Евросоюз подчеркивает необходимость подготовки "широкого и всеобъемлющего пакета помощи для Украины для его принятия во время Европейского совета в декабре".

Одобеску рассказала, что лидеры Евросоюза в следующем месяце намерены достичь политического согласия по вопросам создания финансового инструмента для оборонной помощи для Украины в рамках Европейского фонда мира. Также в блоке должны согласовать подтверждение обязательства перед Украиной в сфере безопасности, и относительно начала переговоров до конца года о членстве с Украиной и Молдовой, согласно рекомендациям Европейской комиссии.

Также румынский министр подчеркивает, что Бухарест поддерживает принятие 12-го санкционного пакета от ЕС в отношении РФ, так как "важно сохранять давление на Россию".

Санкции Евросоюза против РФ

Напомним, Европейский союз уже ввел 11 пакетов санкций против России после того, как она вторглась на территорию Украины.

В частности, ограничения предусматривали запрет на экспорт в РФ товаров, которые можно использовать для производства оружия. Также в санкционные списки внесли физические и юридические лица, которые ответственны за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В 12-й пакет санкций Евросоюза, вероятно, войдет запрет на импорт российских алмазов. По данным Bloomberg, пакет ударит по торговле со страной-агрессором примерно на 5 млрд евро.

Как заявил 10 ноября официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, подготовка 12-го пакета санкций против России и дискуссии вокруг этого вопроса еще продолжаются.

Помощь Украине через Европейский фонд мира

Еще в июле появилась информация о том, что в ЕС рассматривают создание специального фонда в рамках Европейского фонда мира для поддержки украинских военных. Для военной помощи хотели выделить 20 млрд евро на следующие четыре года.

Брюссель предлагал странам-членам покрыть расходы на закупку и передачу боеприпасов, ракет и танков Украине. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил планы о 20 млрд евро для Украины на следующие четыре года. Но инициативу пока так и не утвердили.

По информации Reuters, такое предложение уже раскритиковала Германия.

Ранее сегодня министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что страны ЕС могут согласовать финансирование военной помощи Украине с участием не всех 27 членов блока - это запасной план на случай, если формат через Европейский фонд мира не согласуют.