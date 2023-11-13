На декабрьском саммите ЕС согласует всеобъемлющий пакет поддержки Украины, - МИД Румынии

На декабрьском саммите лидеров государств Европейского союза должны одобрить широкий и всеобъемлющий пакет помощи для Украины.
Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, передает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг перед встречей глав МИД стран-членов ЕС в Брюсселе.
По ее словам, также на предстоящей встрече в следующем месяце ЕС должен будет послать "четкий политический сигнал" о том, что в блоке нет места для колебаний относительно дальнейшей помощи для Украины, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию РФ.
Глава МИД Румынии заявила журналистам, что Евросоюз подчеркивает необходимость подготовки "широкого и всеобъемлющего пакета помощи для Украины для его принятия во время Европейского совета в декабре".
Одобеску рассказала, что лидеры Евросоюза в следующем месяце намерены достичь политического согласия по вопросам создания финансового инструмента для оборонной помощи для Украины в рамках Европейского фонда мира. Также в блоке должны согласовать подтверждение обязательства перед Украиной в сфере безопасности, и относительно начала переговоров до конца года о членстве с Украиной и Молдовой, согласно рекомендациям Европейской комиссии.
Также румынский министр подчеркивает, что Бухарест поддерживает принятие 12-го санкционного пакета от ЕС в отношении РФ, так как "важно сохранять давление на Россию".
Напомним, Европейский союз уже ввел 11 пакетов санкций против России после того, как она вторглась на территорию Украины.
В частности, ограничения предусматривали запрет на экспорт в РФ товаров, которые можно использовать для производства оружия. Также в санкционные списки внесли физические и юридические лица, которые ответственны за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.
В 12-й пакет санкций Евросоюза, вероятно, войдет запрет на импорт российских алмазов. По данным Bloomberg, пакет ударит по торговле со страной-агрессором примерно на 5 млрд евро.
Как заявил 10 ноября официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, подготовка 12-го пакета санкций против России и дискуссии вокруг этого вопроса еще продолжаются.
Еще в июле появилась информация о том, что в ЕС рассматривают создание специального фонда в рамках Европейского фонда мира для поддержки украинских военных. Для военной помощи хотели выделить 20 млрд евро на следующие четыре года.
Брюссель предлагал странам-членам покрыть расходы на закупку и передачу боеприпасов, ракет и танков Украине. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил планы о 20 млрд евро для Украины на следующие четыре года. Но инициативу пока так и не утвердили.
По информации Reuters, такое предложение уже раскритиковала Германия.
Ранее сегодня министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что страны ЕС могут согласовать финансирование военной помощи Украине с участием не всех 27 членов блока - это запасной план на случай, если формат через Европейский фонд мира не согласуют.
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