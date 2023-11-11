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Идея предоставления Украине 20 млрд евро от ЕС встретила критику среди стран-членов, - Reuters

Суббота 11 ноября 2023 03:53
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Идея предоставления Украине 20 млрд евро от ЕС встретила критику среди стран-членов, - Reuters Фото: ЕС сталкивается с критикой предоставления Украине помощи на 20 млрд евро (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

План Евросоюза по выделению Украине 20 млрд евро на военные нужды в течение четырех лет якобы встретился с критикой Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предложение высокого представителя ЕС Жозеппа Борреля было попыткой оказать поддержку на долгосрочную основу путем создания кассы для помощи Украине в рамках большего Европейского фонда мира.

Однако неназванный высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что у Германии "многие вопросы и это справедливо", ведь речь идет о больших деньгах.

"Я не скажу, что идея мертва, но всегда можно внести в нее улучшение", - сказал он.

Помощь от ЕС на 20 млрд евро

В июле этого года появилась информация о том, что Европейский Союз рассматривает возможность создания специального фонда для поддержки украинской армии на следующие четыре года на общую сумму до 20 млрд евро.

Отмечалось, что предложение не предусматривает, что ЕС будет непосредственно платить за украинское вооружение. Вместо этого Брюссель поможет странам покрыть свои расходы на закупку и передачу таких товаров, как боеприпасы, ракеты и танки. Это также поможет оплатить обучение украинских военных.

Тогда же Боррель подтвердил, что Европейский союз в течение следующих четырех лет будет выделять до 5 млрд. евро в год на оборонные нужды Украины. Средства будут предоставлены через "специальную секцию" в рамках Европейского фонда мира.

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