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Дискуссии продолжаются. В Брюсселе готовят 12-й пакет санкции против России

Брюссель, Пятница 10 ноября 2023 14:29
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Дискуссии продолжаются. В Брюсселе готовят 12-й пакет санкции против России Фото: Брюссель готовит 12-й пакет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия продолжает готовить 12-й пакет санкций против России. Дискуссии все еще продолжаются.

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозепа Боррель заявил, что Европейский Союз намерен представить очередной пакет санкций против России уже в начале следующей недели.

Санкции Евросоюза против России

Напомним, Европейский союз уже ввел 11 пакетов санкций против России после того, как она вторглась на территорию Украины.

В частности, ограничения предусматривали запрет на экспорт в РФ товаров, которые можно использовать для производства оружия. Также в санкционные списки внесли физические и юридические лица, которые ответственны за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В 12-й пакет санкций Евросоюза, вероятно, войдет запрет на импорт российских алмазов. По данным Bloomberg, пакет ударит по торговле со страной-агрессором примерно на 5 млрд евро.

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