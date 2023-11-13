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Глава МИД Литвы раскрыл запасной план для военной помощи Украине от Евросоюза

Понедельник 13 ноября 2023 15:40
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Глава МИД Литвы раскрыл запасной план для военной помощи Украине от Евросоюза Фото: Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Европейского союза могут согласовать финансирование военной помощи Украине с участием не всех 27 членов блока. Это запасной план на случай, если формат через Европейский фонд мира не согласуют.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил журналистам перед встречей глав МИД стран-членов ЕС.

У министра поинтересовались о перспективах одобрения военной помощи Украине через Европейский фонд мира.

По словам Ландсбергиса, он видит шансы двигаться дальше в этом вопросе.

"Есть предложения, чтобы страны, которые не хотят участвовать, могли этого не делать. Это означает, что моя и другие страны, которые будут участвовать, возьмут на себя большую нагрузку. Мы, Литва, готовы на это... То есть, это будут не 27 стран-членов, а меньшая группа стран", - отметил глава МИД Литвы.

Помощь Украине через Европейский фонд мира

Напомним, еще в июле появилась информация о том, что в ЕС рассматривают создание специального фонда в рамках Европейского фонда мира для поддержки украинских военных. Для военной помощи хотели выделить 20 млрд евро на следующие четыре года.

Брюссель предлагал странам-членам покрыть расходы на закупку и передачу боеприпасов, ракет и танков Украине.

После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил планы о 20 млрд евро для Украины на следующие четыре года. Но инициативу пока так и не утвердили.

По информации Reuters, такое предложение уже раскритиковала Германия.

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